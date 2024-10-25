Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi, örgütün ABD'de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Gülen'in gömülmesi, örgütün üst düzey isimleri ve aile yakınlarının bulunduğun sınırlı sayıdaki bir topluğun katılımıyla gerçekleşti.

Örgüt yöneticilerinin kendilerine yakın örgüt üyelerini "Sağınızı solunuzu kolaçan edin" diye tembihlediği cenazeye kavga ihtimaline karşı QR kodla girildi.

20 Ekim akşamı öldüğü duyurulan FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi dört gündür St. Luke's hastanesinin Monroe şubesinin morgunda tutuluyordu.



FETÖ'CÜLER TEKBİRSİZ CENAZEYLE ÖVÜNDÜ: ORTAMI BOZMADIK



Cenazeyle ilgili detayları aktaran firari FETÖ'cü Şemsettin Efe, cenaze öncesi ve sonrasında tekbir getirilmemesiyle övündü.

Efe, "En ufak bir gürültü, slogan, tekbir buranın ortamını bozacak bir davranış görmedik" dedi.

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