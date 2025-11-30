İSTANBUL 16°C / 9°C
Güncel

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Ermeni Apostolik Katedrali'ne geldi. Dua ziyaretinden sonra katedralden ayrılan 14. Leo, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ne dua ziyareti yaptı.

30 Kasım 2025 Pazar 09:43
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'da
ABONE OL

Papa 14. Leo, Kumkapı'da bulunan Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" gerçekleştirdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo, buradaki konuşmasında, burayı ziyaret etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, İznik Konsili'ne atıfla birlik vurgusu yaptı.

Vatikan Devlet Başkanı ayrıca, katedral yetkililerine sıcak karşılama için teşekkürlerini sundu.

FENER RUM PATRİKHANESİ ZİYARETİ

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde anma yortusuna katıldı.

Papa 14. Leo, Türkiye'deki temaslarını tamamladıktan sonra bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edecek.

  • Papa Leo
  • Vatikan lideri
  • Ermeni Katedrali

