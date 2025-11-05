İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0947
  • EURO
    48,3638
  • ALTIN
    5386.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi
Güncel

Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde aralarında Papa'nın Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina'nın da yer aldığı heyeti, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 20:51 - Güncelleme:
Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi
ABONE OL

Programları kapsamında Vatikan'dan gelen papaz ve rahibelerden oluşan 38 kişilik heyet, ilk olarak İznik Bazilikası ve Ayasofya Camisi'ni gezdi.

Daha sonra kent merkezine gelen heyet, tarihi Bursa Büyükşehir Belediye Binası'nı ziyaret ederek Koza Han'a geçti. Kardinal Baldassare Reina, handaki esnafla selamlaştı.

Roma Piskoposluğu Vekili Renato Tarantelli Baccari, Rahibe Rebecca, Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Antonia Romana Nazzaro ve diğer yetkililerin de aralarında bulunduğu heyet, Kapalı Çarşı ve Protestan Kilisesi'ni de ziyaret etti.

Vatikan Basın Ofisi'nin paylaştığı programa göre, Papa 14. Leo'nun 28 Kasım'da İznik'e gelerek, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Bolu'da mest eden sonbahar görüntüsü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.