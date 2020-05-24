İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı
Güncel

Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Van ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evde geçiren ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 15:38 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 15:38
ABONE OL

Hakkari'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalışma yürüten ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı desteğini sürdürüyor. Vakıf Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki görevliler ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde tespit edilen 28 aileye, içinde gıda malzemelerinin bulunduğu kolileri ulaştırdı. Ayrıca bebeği için mama isteyen annenin yardımına koşan ekipler, temin ettikleri mamayı aileye teslim etti.

Van'ın Erciş ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri şehit aileleri ve 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret etti, bayramlarını kutladı. İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun selamlarını ileterek çeşitli hediyeler verdi.

Pakistan'da feci olay! Yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.