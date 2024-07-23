Vefa Havacılık Takımı'na Filistin bayrağı sansürü! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Vakfın Süleymaniye'deki genel merkezinde düzenlenen programa, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, çeşitli medya kuruluşlarının yöneticiler ile "Spaceport America Cup'24 Üniversiteler Arası Roket Mühendisliği" yarışmasında dünya şampiyonu olan takımın öğrencileri katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, yarışmada şampiyon olan takımın üyelerine, İTÜ'ye, mezunlar derneği VEFADER'e teşekkür etti.

İlim Yayma Vakfı olarak öğrencilere ders dışında da kariyerlerini destekleyecek çalışmalar yapmalarını teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, "Aslında biz bütün bir nesle örnek figürler, örnek ekipler oluşsun istiyoruz. Çünkü bu başarılar bir günde olan başarılar değil. Üstüne konarak devam edilmesi gereken belli demlenme, zamanda isteyen işler. O yüzden sabırla devam ediyoruz. Bu başarılar gelecek daha büyük başarıların habercisi. Buna kesinlikle inanıyoruz. İşte bu inanç ülkemize, milletimize daha nice büyük başarıları getirecek. Teknolojide, bilimde çok daha ileride olan bir Türkiye, tabii ki dünyada daha çok söz söyleyebilen bir ülke olacaktır. Bir çekim merkezi haline gelebilecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü T3 Vakfı bünyesinde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye'de çok büyük bir oyun değiştirici rolü olduğunu dile getirerek, 1 milyondan fazla öğrencinin projeleri ile katıldığı yarışmalarının gelecek açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yarışmaların bir nesli başarıya, çalışmaya, teknolojik gelişmeye motive edici nitelikte olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İçlerinden çıkan başarılara şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla onların başaracakları şeyler, bugün Selçuk Beylerin geldikleri nokta, bütün dünya çapında yakaladıkları başarılar da zaten, yapabiliriz duygusunun açığa çıkmasını, pekişmesini sağlıyor. O yapabiliriz duygusu ve gerçekten böyle kendi içimizden çıkan rol modellerin olması, sahada nice yeni gelişmelerin de aslında habercisi. Onun için ben TEKNOFEST'e emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ödülünü alırken sahnede Filistin bayrağı açan Vefa Havacılık Takımı'nın yarışma organizatörlerinin sansürüyle karşılaştığını ifade eden Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarında Filistin bayraklı karelerin kesildiğini aktardı.

Bunun bir zihniyet göstergesi olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Hedef alınarak çocukları öldüren bir cani ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke daha yeni, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşunu terör örgütü ilan ediyor. Yani sen zaten bir terör devletisin. Dünyanın ciddi bir İsrail terör devleti sorunu var. Dolayısıyla gençlerin bu konuya dikkat çekmiş olmaları çok kıymetli. Milletimizin de bu konuyu her gün gündemde tutması gerekiyor. Eğer bu soykırım sonlandırılmazsa ve İsrail terör devletinin yanına kar kalırsa, İsrail'in bundan sonra hangi vahşeti, hangi cinayet işleyeceğini hiç birimiz kestiremeyiz. Tabii ki benzer kötü örneklere de kapı aralanmış olur. Dünyanın huzura, barışa ihtiyacı var. Batı uygarlığı artık bunu temin edemiyor. İsrail gibi bir canavarı besliyor."

Batı medeniyetinin teknolojik gelişmesinin dünyaya daha çok kan ve gözyaşı getirmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, gençlerin bu çalışmalarının aynı zamanda daha iyi bir dünya kurma amacını da taşıdığını kaydetti.

- "ÜNİVERSİTEMİZDE 100'ÜN ÜZERİNDE PROJE TAKIMIMIZ VAR"



İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ise bu yarışmanın ve TEKFONEST yarışmalarının gençlere kazandırdığı en önemli katkının özgüven olduğunu söyledi.

Vakfın bilim ve teknolojiyi destekleyerek gençleri özendirmesinin önem arz ettiğini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:

"Şu anki bu gençlerimizin -ben inanıyorum ki- yapamayacakları bir şey yok. Üniversitemizde 100'ün üzerinde proje takımımız var. Bir takımımız dikey inişli roket tasarladı ve onu çok güzel bir şekilde indirdiler. Yakında TEKNOFEST'in dikey inişli roket yarışmasına katılacaklar. İnanıyorum ki bu gençlerimiz çok yakın bir vakitte Elon Musk'ın, Space X'in yaptığı dikey inişli roketlerden çok daha iyilerini yapacaklar."

Takım üyeleri de projeyi ve yarışma sürecinde yaşananları anlatırken, program sonunda Erdoğan ve öğrenciler kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.