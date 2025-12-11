İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Vefat eden annesi için mezar yeri bakacaktı... Acı olay

Giresun'un Bulancak ilçesinde dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen Raif Şimşek'in vefat eden annesinin defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

11 Aralık 2025 Perşembe 12:58
Vefat eden annesi için mezar yeri bakacaktı... Acı olay
Emin Yılmaz (41) idaresindeki 28 ES 850 plakalı otomobil, Kovanlık-Aydındere yolunda seyir halindeyken Pazarsuyu Deresi'ne devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen sürücü Yılmaz'ın cenazesi ekiplerce olay yerine 2 kilometre uzaklıkta bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Araçtaki yolculardan Raif Şimşek'in de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz ve Şimşek'in cenazeleri Bulancak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

- VEFAT EDEN ANNESİ İÇİN MEZAR YERİ BAKMAYA GİDİYORDU

Raif Şimşek'in Emin Yılmaz'ın dayısı olduğu, dün vefat eden annesi Ayşe Şimşek'in defnedileceği Kuzköy'e mezar yeri bakmaya gittikleri öğrenildi.

Yılmaz'ın kazadan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından babasının da 28 yıl önce bugün vefat ettiğini gösteren paylaşımda bulunduğu belirlendi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Vali Serdengeçti, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma kapsamında toplamda 80 kişilik ekibimiz görev aldı. Hızlı şekilde araçtaki vatandaşımızı aldık. Diğer vatandaşımız suya kapılarak olay yerinden 2 kilometre ileride bulundu. Olayı duyduğumuz andan itibaren ilgili kurumlarımız hızlı şekilde hareket etti."

