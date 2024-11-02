Vefat eden TBMM İdare Amiri Çengel için tören düzenlendi

Meclis Şeref Kapısı önünde düzenlenen törene, Çengel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay ile siyasetçiler katıldı.

Törende, Çengel'in öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar Çengel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.

Çengel'in naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Çengel'in cenazesi, yarın Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle namazının ardından Mevlana Kapı Merkez Efendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İstanbul'da 1938'de doğan Çengel, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977-1980 yıllarında İstanbul Avcılar Belediye Başkanlığı yapan Çengel, 18. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi, TBMM İdare Amirliği yaptı.

Çengel, evli ve iki çocuk babasıydı.