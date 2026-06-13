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  • Vefatının 39. yılında Cemil Meriç unutulmadı: İletişim Başkanı Duran'dan anma mesaji
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Vefatının 39. yılında Cemil Meriç unutulmadı: İletişim Başkanı Duran'dan anma mesaji

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 39. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Vefatının 39. yılında Cemil Meriç unutulmadı: İletişim Başkanı Duran'dan anma mesaji
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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefatının 39. yılında Cemil Meriç'i rahmet, minnet ve hürmetle andı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrünü hakikati aramaya, kalemini milletin irfanına adayan, büyük mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39. yıl dönümünde rahmetle, minnetle ve hürmetle yad ediyorum. Ardında bıraktığı fikir mirası, dün olduğu gibi bugün de zihinlerimize ışık, genç nesillere istikamet olmaya devam ediyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

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