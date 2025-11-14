İki kez kanser tedavisi gören ve 14 Kasım 2020'de Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Ahmet Kekeç vefatının 5. yılında rahmetle anıldı. TürkMedya Ailesi, basının cesur kalemlerinden olan Akşam Gazetesi Yazarı merhum Ahmet Kekeç'i vefat yıldönümünde Eyüp Sultan'daki kabri başında andı.

Törene, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TürkMedya yazarları ve ailesini yanı sıra mesai arkadaşları da katıldı.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu

"TÜRKİYE'NİN BUGÜNLERE GELMESİNDE ETKİLİ BİR İSİMDİ"

Törene katılan Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Türkiye'nin bu günlere gelmesinde Ahmet Kekeç'in etkili olduğunu belirterek "Ahmet abi bizim için bir abiydi. Hepimizin dünyaya bakışında ve yaşamına anlam katmada faydalandığı isimlerden bir tanesiydi. Bazı insanlar öyledir, siz ondan bir şeyler edinirsiniz ama onun bunları nereden edindiğini öğrendiğinizde aslında kaynaklarınız derinleşir. Ahmet abi de kaynaklarını derinleştiren bir etki bırakmıştır bizim üzerimizde. İnşallah bizde başkalarının üzerine bu etkiyi bırakabiliriz. Bu hayatınızı ve kendinizi şekillendirmede önemli bir şeydir. Ahmet abinin o anlamda Türkiye'nin bugünlere gelmesinde, bugünün şekillendirilmesinde etkili olan isimlerden birisidir. Kabiliyet olarak ben bunlara bakarken sadece kabiliyet olarak bakmıyorum, karakter olarak söylüyorum. Ama kabiliyet olarak, edebiyatçı kimliğiyle, yazar kimliğiyle örnek olduğu noktalar çoktur. Biz birlikte çalıştık. Ben okudum onu, konuştuk sohbet ettik. Sonrada aynı gazetede çalıştık yıllarca. O yazdı ben okudum, o yazdı ben yayınladım. Kimi zaman yayınlarda da beraber olduk." dedi.

" 'BİRİNİN BUNU SÖYLEMESİ LAZIM ' DEDİĞİ İÇİN YAPIYORDU"

Kekeç'in gazeteciliği bir meslek olarak yapmadığını söyleyen Kartoğlu açıklamasının devamında, "Bugün hem şehitlerimizi anıyoruz hem Ahmet abiyi anıyoruz. Beni ikisi yan yana getiriyor. Çünkü Ahmet abi de meslek olarak bir gazeteciliği, bir uğraş olarak edebiyatçılığı seçmemişti. O yapmak istediği için bunu yapıyordu. Edebiyatçılık içinizden gelen bir şeydir. Güzel şeyler yazmak istersiniz, bir şeyleri güzel anlatmak istersiniz, farklı anlatmak istersiniz ama memleket için dertlenmek o çok başka bir şeydir. O yüzden gazeteciliği de bir meslek olarak yapmıyordu. Gazeteciliği 'Birinin bunu söylemesi lazım' dediği için yapıyordu. Ben de 'birinin bunu söylemesi lazım' duygusunu büyük ölçüde ondan aldım diyebilirim. O yüzden Allah sayılarını ve daha iyilerini çoğaltsın. Allah ona da gani gani rahmet etsin. Biz ondan razıyız." ifadelerine yer verdi.

Star Gazetesi yazarı Selahaddin Eş Çakırgil

"BÖYLE KALEMLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Törene katılan Star Gazetesi yazarı Selahaddin Eş Çakırgil de "Rahmetli Ahmet de benimle aynı şeyi söylüyordu. Baktım güzel dedim. Yakinen bir aşinalığım yoktu ama fikri aşinalığımızın gün geçtikçe arttığını gördüm. Muhabbetle hep takip ettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Ben hem yazılarından hem bazı kitaplarından okudum. Kitaplarından çok istifade ettim. Böyle kalemlere ihtiyacımız var. " dedi.