''Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı

MASAK, bir gazetenin sosyal medya hesabından paylaşılan "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli dedikleri kişi Vehbi Koç çıktı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Medya AŞ Genel Müdürü Türker ile ilgili rapor sayfasında, toplamı 500 bin lira üzerindeki para transferleri tablo halinde verilmiştir. Tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon lira tutarında para çıkışının Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi'ne yapıldığı açıkça gösterilmiştir. Söz konusu raporda, tabloda yer verilen işlemlere ilişkin 'şüpheli işlem' ifadesi kullanılmamıştır." denildi.

Açıklamada, buna rağmen adı geçen kişinin MASAK raporunda "Vehbi Koç" adında bir kişi ile yaptığı işlemin "şüpheli" olarak nitelendirildiği şeklindeki "gerçeğe aykırı" iddiasının zorlama bir gayretle aktarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Net olarak belirtmek gerekirse, MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin 'şüpheli' olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."