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  • ''Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı
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''Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı

Mali Suçları Araştırma Kurulu, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne ilişkin davada tutuklu yargılanan İBB iştiraki Medya AŞ Genel Müdürü Türker hakkında hazırlanan kurul raporunda, 'Vehbi Koç' isimli bir kişiyle yapılan işlemin 'şüpheli' olarak değerlendirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AA11 Haziran 2026 Perşembe 14:42 - Güncelleme:
''Vehbi Koç'' işlemi tartışmasına nokta! MASAK: İddialar gerçeğe aykırı
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MASAK, bir gazetenin sosyal medya hesabından paylaşılan "MASAK Raporundaki Skandal: Şüpheli dedikleri kişi Vehbi Koç çıktı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Medya AŞ Genel Müdürü Türker ile ilgili rapor sayfasında, toplamı 500 bin lira üzerindeki para transferleri tablo halinde verilmiştir. Tabloda, 146 işlemde yaklaşık 2,2 milyon lira tutarında para çıkışının Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu Ortaokulu ve Lisesi İktisadi İşletmesi'ne yapıldığı açıkça gösterilmiştir. Söz konusu raporda, tabloda yer verilen işlemlere ilişkin 'şüpheli işlem' ifadesi kullanılmamıştır." denildi.

Açıklamada, buna rağmen adı geçen kişinin MASAK raporunda "Vehbi Koç" adında bir kişi ile yaptığı işlemin "şüpheli" olarak nitelendirildiği şeklindeki "gerçeğe aykırı" iddiasının zorlama bir gayretle aktarıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Net olarak belirtmek gerekirse, MASAK raporunda, Vehbi Koç adlı bir kişiden veya bu isimli bir kişiyle yapılan işlemlerden hiçbir şekilde bahsedilmemekte, okul taksitlerinin ödenmesine ilişkin olduğu belirtilen söz konusu işlemlerin 'şüpheli' olarak nitelendirildiğine dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır."

  • İmamoğlu davası
  • Medya AŞ Genel Müdürü Türker
  • Suç örgütü iddiaları

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