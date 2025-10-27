Vekâlet savaşları zemin kaybetti! Koordinatlar Türkiye'ye verilecek

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi'nde yer alan analiz yazısında terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" YÜZYILI ŞİMDİ BAŞLIYOR

Terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın, hükümlü bulunduğu İmralı'dan yaptığı çağrı üzerine fesih ve silah bırakma kararı alan PKK, dün de Türkiye'deki tüm silahlı militanlarını sınır dışına çektiğini açıkladı. Örgüt ayrıca, Irak tarafından Türk güvenlik güçlerinin kontrol ettiği alanların civarından da çekileceğini açıklarken, "Çatışma riski oluşturan olası provokasyonlara açık olan mevzilerde de benzer düzeltici tedbirler alınmaktadır" denildi. Bu ifadenin Zap, Metina, Avaşin gibi kamplar ve bölgedeki mağaraların da terk edileceği anlamına geldiğini öğrendim. Bir sonraki aşamada, koordinatları Türkiye'ye verilecek bu kamplar ve mağaralarla silahlar imha edilecek veya imha edildiği teyit edilecek. Son yıllarda yürütülen terörle mücadele, Irak ve Suriye'deki harekatlar ve örgütün destekçisi olan ülkelere yönelik dış politikanın sonucu olarak, PKK'nın Türkiye içindeki silahlı varlığı yok denecek düzeye indirilmişti. Yine de, 27 Kasım 1978'de Lice'de kurulan örgütün ilk kez aldığı bu karar, Terörsüz Türkiye sürecinin rayında yürüdüğünün net bir göstergesi

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Silahlı teröristlerin Türkiye'yi terk etmesine dair kaynaklarım, özellikle şu sonuçların altını çizdi: ■ Terör örgütü ilk kez Türkiye'yi terk etti. Bunun iki önemi: Süreç rayında ilerliyor, örgüt bu sürecin içinde duruyor. Bu karar psikolojik bir dönüm noktası da sayılır. Halkın vicdanında da kaybetmenin ilanıdır.

■ 40 yıllık terör prangasının Türkiye'nin ayağından koparıldığını, yeni Türkiye'nin başlangıcını simgeliyor.

ARKASINDAKİ GÜÇLER DE YENİLDİ

■ Türkiye sadece terör örgütünü değil, onun yerleştiği, yararlandığı ülkeleri ve ondan yararlanan, besleyen, silahlandıran, para ve militan sağlayan, büyük kısmı 'dost ve müttefik' ülkeleri de örgütü terk etmek zorunda bırakmıştır. Bu anlamda, yeni durum sadece bir güvenlik başarısı değil; emperyalizmin vekalet düzenine karşı milli egemenliğin kazandığı bir zaferidir. Bir başka deyişle, yıllardır terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye karşı yürütülen vekalet savaşları sona ermiştir.

■ Türkiye, küresel oyunların oynandığı bir ülke değil; kendi oyununu kuran, bölgesinde istikrar üreten bir aktör konumundadır.

TÜRKİYE SORUN ÇÖZEN ÜLKE

■ PKK'nın Türkiye'den çekilmesi, Suriye ve Irak hattında yeni bir güvenlik mimarisi anlamına geliyor. Güney sınırlarında istikrarlı hat kurulduğunda terör lojistiği ve vekâlet savaşları zemin kaybedecek.

■ PKK sorununun çözümü, Türkiye'nin uluslararası arenada 'sorun çözen ülke' algısını da pekiştirdi. Bu hem diplomatik güveni artırıyor, hem de Batı'daki önyargıları yıkıyor. Suriye'den Rusya-Ukrayna savaşına, Libya'dan Ermenistan-Azerbaycan savaşına, Gazze'den Pakistan-Afganistan gerginliğine kadar Türkiye'nin 'Barış Yapıcı Ülke' rolü son 10 yıla damga vurdu.

■ Türkiye içinde ve bölgesinde terörden arındırılmış iklim oluşturulması, bölge ülkeleriyle birlikte ekonomik kalkınmanın önündeki engelleri de kaldıracak. Tarım ve sanayi üretimi, ticaret ve turizmin artması, enerji ve taşıma ağlarının gelişmesi, göçün durması yeni dönemin en önemli sonuçları olacak.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

■ Türkiye, hem terörle mücadele hem terörün zemin olarak kullandığı sorunların ortadan kaldırılması için öncelikle 'vizyon, proje ve irade koyabilen liderlik' örneği sergilemiştir. Bu örneğin adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan'ın liderliği ve ortaya koyduğu siyasi irade, Türkiye'nin tüm devlet organlarının uyumlu çalışmasını, etkin bir liderler diplomasisi ile yerli ve milli Terörsüz Türkiye projesinin iç ve dış ayaklarıyla hayata geçmesini sağlamıştır.

■ Türkiye, dış müdahalelere boyun eğmeyen, kendi güvenlik mimarisini kuran bir ülke haline gelmiştir. Terörün arkasındaki güçler, bu yeni denklemi kabul etmek zorunda kalmıştır