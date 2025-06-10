Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mersin Limanı'na yanaşan Liberya bandıralı VELA isimli konteyner gemisi, İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyordu iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

İspanya'dan gelip, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00'te Mersin Limanı'na yanaşan ve saat 15:25 itibarıyla tahliye işlemleri başlatılan gemiye ait yükleme manifestosu ve gümrük kayıtları titizlikle incelenmiştir.

*Gemide, İsrail Askeri Sanayii (IMI) ya da benzeri herhangi bir kurum adına kayıtlı çelik veya askeri amaçlı hiçbir eşya tespit edilmemiştir.

"Mersin Limanı'na yanaşan Liberya bandıralı VELA isimli konteyner gemisi, İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyordu" iddiası doğru değildir.



İspanya'dan gelip, 9 Haziran 2025 tarihinde saat 14:00'te Mersin Limanı'na yanaşan ve saat 15:25 itibarıyla tahliye işlemleri... pic.twitter.com/pthd5sFxcU — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 10, 2025

Gemiden toplamda 461 konteyner Mersin Limanı'nda tahliye edilmiştir. Bu konteynerlerin 220'sinin boş, 241'inin dolu olduğu belirtilmiştir. *Dolu konteynerlerin içeriğinde de çelik veya askeri amaçlı kullanılabilecek herhangi bir malzemenin yer almadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca gemide bulunan konteynerlerden bin 570 adedinin başka ülkelere gidecek transit yük niteliği taşıdığı ve yüklenen 33 konteynerin Türkiye'den, kontrolleri yapılmış olarak, alıcısı ve varış yeri Filistin olan, ağırlıklı olarak gıda malzemesi içerdiği belirlenmiştir.

Türkiye limanlarında on binlerce uluslararası yük gemisinin işlemleri ve yılda yaklaşık 8 milyon adet konteynerin işlemi, uluslararası kurallara uygun biçimde ve tam şeffaflıkla yürütülmektedir.

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticari ilişkilerini 2 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla tamamen durdurmuştur. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin gümrük sistemi, İsrail ile ilgili her türlü dış ticaret işlemlerine kapatılmıştır. Serbest bölgelerde ve limanlarda İsrail ile bağlantılı hiçbir ticari faaliyete izin verilmemektedir.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü hukuk dışı saldırılar karşısında en net ve ilkeli duruşu sergileyen ülkelerin başında gelmektedir.