'Veli Akademisi' ile çocuklarla güçlü iletişimi öğreniyorlar

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında, 47 kişilik uzman ekibin çalışmaları sonucunda Ocak 2022'de "Trabzon Veli Akademisi" kuruldu.

Akademinin, farklı okullarda belirli günlerde düzenlediği eğitimlerde velilere 46 başlık altında, "Davranış yönetimi, ergenle iletişim, bilinçli ebeveynlik, bağımlılıkla mücadele ve riskli yaşam olayları, gençlerle iletişim ve riskli davranışlardan uzak durmak, çocukların problem çözme becerilerini geliştirmek" gibi çeşitli konularda bilgi aktarılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden kayıt yaptıran velilere, belirlenen konu başlıklarında gönüllü öğretmen, akademisyen, yazar, psikolojik danışman, sporcu, sanatçı, bürokrat ve iş insanları tarafından hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitim veriliyor.

- KONULAR, 5 BİN 300 VELİNİN KATILIMIYLA YAPILAN ANKETLE BELİRLENDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Burak Fettahoğlu, AA muhabirine, velileri farklı konularda bilinçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Fettahoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in veli, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle sürekli bir arada olmaları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, Bakanlığın "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi"nden yola çıkarak "Trabzon Veli Akademisi"ni kurduklarını dile getirdi.

Akademideki eğitim konularını belirlemek için 5 bin 300 velinin katılımıyla anket gerçekleştirdiklerini belirten Fettahoğlu, anketin sonuçlarına göre de oluşturdukları kadro ile eğitimlere başladıklarını ifade etti.

Fettahoğlu, eğitimin ailede başladığını, çocukların ilk ve en önemli öğretmenlerinin de ebeveynleri olduğuna dikkati çekerek, "Bizler de bu doğrultuda ebeveynlerin eğitimlerinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerimizin her birinin bu sürecin içerisine dahil olduğu daha iyi eğitim öğretim ortamları hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Ocak ayından bugüne kadar 46 konuda eğitim düzenlendiğini, katılımcılara da sertifika verildiğini anlatan Fettahoğlu, "Akademide, alanında uzman kişilerce bugüne kadar 8 bin veliye eğitim verdik. Geçen hafta 18 ilçemizde 21 salonda yaklaşık 5 bin velimizle yüz yüze eğitimlerde bir araya geldik." diye konuştu.

Fettahoğlu, eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini dile getirerek, "Hedefimiz 142 bin velimize ulaşmak. Tüm velilerimizin eğitimlere katılım sağlamalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "TABLET VE TELEFON KULLANIMINDA KISITLAMA GETİRDİK"

Bedri Rahmi Eyüpoğlu Ortaokulunda düzenlenen "Çocuk ve Ergenlerde İnternet Kullanım Problemleri" konulu eğitime katılan iki çocuk annesi Sibel Diyadin ise eğitimlerde doğru bildiği yanlışları öğrendiğini söyledi.

Veli Samet Yılmaz ise bu tür eğitimlerin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Çocuğumuzu ilgi duyduğu alanlara yönlendirerek, tablet ve telefon kullanımında kısıtlama getirdik. En güzeli de kendisi bu durumdan şikayetçi değil. Eskiye göre daha iyiyiz." dedi.

Yılmaz, eğitimlerin düzenlemesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.