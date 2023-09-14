Venezuela, Ay'a astronot göndermeyi düşünüyor

Venezuela News'in haberine göre, Maduro, Pekin ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Çin'in Ay misyonuna katılacağını söyledi.

Beraberindeki heyetle Çin'de temaslarda bulunduğunu belirten Maduro, iki ülkenin işbirliği anlaşmaları kapsamında ilk kez bir Venezuela vatandaşının yakın zamanda Ay'a gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

Maduro, ülkesinin Çin ile pek çok alanda işbirliğini geliştirmeyi istediğini kaydederek, "Buradaki Çin okullarında çok yakında Venezuelalı gençler astronot eğitimi alacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Çin tarafı Maduro'nun bu açıklamalarını doğrulamadı.



Maduro ve mevkidaşı Şi Cinping arasındaki görüşmeler sonrasında, ülkeler arasındaki ilişki seviyesinin "her koşulda stratejik ortaklığa" yükseltildiği bildirilmişti.

Taraflar arasındaki görüşmede ayrıca, ticaret, finans, uzay araştırmalarıyla petrol ve madencilik sahalarında işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata varılmıştı.

Venezuela, Çin ve Rusya öncülüğünde Ay'a kalıcı üs inşa etmeyi hedefleyen Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu'na davet edilen ilk Latin Amerika ülkesi olmuştu.