Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler dünyada büyük ses getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VENEZUELA'YA TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Venezuela halkı için taziye mesajı yayımladı.

"Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Venezuela halkının yanında olduğunu sözlerine ekledi.

VENEZUELA'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerin ardından Venezuela'ya yönelik içten dayanışma sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.