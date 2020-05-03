Venezuela hapishanesinde isyan: 47 ölü, 75'ten fazla yaralı

03 Mayıs 2020 Pazar 13:28 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 13:36

Yapılan açıklamalara göre Cuma günü Venezuela'da meydana gelen hapishane isyanında 40 kişi öldü ve 50'den fazla kişi yaralandı. Yaralananlar arasında bıçak darbesi alan hapishane müdürü de bulunuyor.

Başkent Karakas'ın 450 km güneybatısında yer alan Guanare merkez hapishanesinde başlayan isyana yakınlarının mahkumlara yiyecek getirmesine müsade edilmemesi sebep oldu.

Olay mahkumlar ile gardiyanlar arasında çatışmaya dönüştü ve el bombası da dahil çok sayıda silah kullanıldı.

Ülkenin cezaevlerinden sorumlu bakanı Iris Varela, yerel medyaya verdiği demeçte olayların mahkumların gardiyanlara saldırması ile başladığını belirtti.

HAPİSHANELER KAPASİTENİN ÇOK ÜZERİNDE DOLU



Dünyadaki en kötü ekonomik duruma sahip olan Venezuela'da 110 bin kişi ülkedeki 30 hapishane ve 500 nezarethanede tutuluyor. 750 kapasiteli Guanare hapishanesinde şu an 2 bin 500 mahkum bulunuyor.

Uluslararası insan hakları örgütleri bu yerlerin aşırı kalabalık olduğunu ve insani olmayan şartlarda işletildiğini kaydediyor. Çok sayıda siyasi tutuklunun da bulunduğu hapishanelerde silah, uyuşturucu ve kaçakçılık artık kontrol edilemiyor.