IHA 28 Ağustos 2020 Cuma 13:35 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 13:35

Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaretin ve ilişkilerin çok iyi olduğuna işaret eden Büyükelçi Reyes, ticaret hacminin de günden güne büyüdüğünü söyledi. Özellikle gıda ürünlerinin karşılıklı olarak ihracatın ve ithalatın büyümesi için çaba gösterdiklerini belirten Reyes, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her alanda işbirliğini devam ettirmeyi istiyoruz” dedi.

ULUSKON Başkanı Atasoy ve ULUSKON heyetini Venezuela’ya davet eden Büyükelçi Reyes, Venezuela’ya yapılacak iş gezisinden sonra Türkiye ve Venezuela arasındaki ilişkilerin daha da artacağını sözlerine ekledi.

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy’da, Venezuela’nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes’in ULUSKON’a ziyaretinden çok memnun olduklarını, Venezuela ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gayretleriyle çok iyi bir düzeye geldiğine işaret etti. Atasoy, “Bizler de Türk iş dünyası olarak Venezuela ve Türkiye arasındaki her turlu ihracat ithalat ve yatırımlarla ilgili konularda iki ülke arasındaki ilişkileri en üst düzeye taşımak için çalışacağız. Özellikle Büyükelçi Reyes ile yapılan toplantı çok verimli geçti. Basta gıda maddeleri olmak üzere maden, inşaat ve tekstil gibi bir çok sektörde iş yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

En yakın zamanda is heyetiyle Venezuela’ya gideceklerini dile getiren Atasoy, şöyle konuştu:

“ULUSKON olarak Venezuela’ya yapacağımız ziyaretin ardından, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş hacminin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz”