İhalelerde şeffaf ve adaletli davranacağı konusunda namus sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu sözünü tutmadığı bir kez daha tescillendi. Mansur Yavaş'ın ihale oyununu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek bozdu. Yavaş'ın istisnai diye bahsettiği ihalelerin tümü ifşa oldu.

ABB'NİN 60 İHALESİNDE AYNI İSİM

Toplam 1.655 ihaleden 60'ının F.Ü. isimli bir kişiye verildiğini açıklayan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, "Bunlar açık ihale şeklinde verilmiş olsaydı bu firmaların 60 tane alabilme şansı var mıydı?" dedi.

Firmaların kimlere ait olduğuna ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Gökçek, "İhale alanlardan bir tanesi Ekrem Başar. İkinci şirkete bakıyoruz, onun da sahibi Emrah Başar. Üçüncü bir şirkete bakıyoruz, onun sahibi ise Gökhan Başar. Toplamda 91 milyon civarında bu 3 firmaya iş verilmiş. Ve bunlar açık ihale ile verilmemiş" dedi. Ankaralılara seslenen Gökçek, "Kıymetli Ankaralılar paralarınız nerelere gidiyor. Bin 655 adet babalarının çiftliği gibi almışlar ihaleleri kimlere vermişler, ne yapmışlar biz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.