16 Ağustos 2025 Cumartesi
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  Vergi Başmüfettişleri belli oldu... Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de
Güncel

Vergi Başmüfettişleri belli oldu... Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

Milli Eğitim, Hazine ve Maliye ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarında üst düzey atamalar gerçekleştirildi. Atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

IHA16 Ağustos 2025 Cumartesi 00:32 - Güncelleme:
Vergi Başmüfettişleri belli oldu... Üst düzey atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Bircan Kolcu atandı. Karar ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Vergi Müfettişleri Candan Duman, Fatma Barış, Güçlü Üçler, Hatice Kalkanlı Koca, Mehmet Altunbaş ve Tuğba Aydoğdu Vergi Başmüfettişliğine atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Müfettiş Mehmet Emin Ünal Başmüfettişliğe atandı.

