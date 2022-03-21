Vergi beyanında hizmet kolaylığı

IHA 21 Mart 2022 Pazartesi 17:26 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:28

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından mükelleflerin 2021 yılına ait gayri menkul sermaye iradı, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratları ile ilgili beyanlarını teslim etmelerine yardımcı olunması amacıyla SANKO Alış Veriş Merkezi'nde kurulan beyanname kabul masaları ilgi görüyor. 1 Mart 2022 tarihinde kurulan beyan masaları, ay sonuna kadar her gün saat 11.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Ayrıca Gaziantep Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamada, isteyen mükelleflerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükellef odaklı hizmet anlayışı kapsamında vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması amacıyla "Hazır Beyan Sistemi" ile internet ortamında beyanname verebildiği hatırlatıldı.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verecek olan mükellefler için her bir gelir unsuru için www.gib.gov.tr adresinde rehber ve broşürlerin yer aldığı da belirtilen açıklamada, gelir vergisi beyannamelerinin www.gib.gov.trveya https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ve hazır beyan sistemi aracılığıyla 7 gün 24 saat kolaylıkla verilebileceği ifade edildi.