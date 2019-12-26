Vergi kaçırmak için sahte şirket kurmuşlar

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi 26.12.2019 13:00 - Güncelleme: 26.12.2019 13:00

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl sonu itibariyle vergi kaçırmak amacıyla sahte kurulan şirketler üzerinden piyasaya sahte naylon fatura sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen; E.Ö, İ.K, A.H ve E.K isimli şahısların Konak ve Bornova ilçelerindeki iş yerlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen arama neticesi; farklı şirketlerin ünvanı kullanılarak düzenlenmiş yaklaşık 10 milyon lira tutarlı naylon fatura, 18 adet farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı olan cep telefonu, 1 adet pompalı tüfek, 17 adet kaşe, 1 adet laptop, 3 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet flash bellek, 1 adet rulo fatura yazmaya yarayan yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.