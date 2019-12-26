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Vergi kaçırmak için sahte şirket kurmuşlar

İzmir'de, yıl sonu nedeniyle vergi kaçırmak için sahte kurulan şirket üzerinden, piyasaya naylon fatura sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalanırken, 10 milyon liralık naylon fatura ele geçirildi.

Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi26.12.2019  13:00 - Güncelleme: 26.12.2019  13:00
İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl sonu itibariyle vergi kaçırmak amacıyla sahte kurulan şirketler üzerinden piyasaya sahte naylon fatura sürmeye çalışanlara yönelik çalışma başlattı.
 
Tespit edilen; E.Ö, İ.K, A.H ve E.K isimli şahısların Konak ve Bornova ilçelerindeki iş yerlerinde  Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen arama neticesi; farklı şirketlerin ünvanı kullanılarak düzenlenmiş yaklaşık 10 milyon lira tutarlı naylon fatura, 18 adet farklı marka ve modellerde gümrük kaçağı olan cep telefonu, 1 adet pompalı tüfek, 17 adet kaşe, 1 adet laptop, 3 adet masaüstü bilgisayar, 3 adet flash bellek, 1 adet rulo fatura yazmaya yarayan yazıcı ele geçirildi. 
 
Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

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