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KYK burs başvurusunda vergi mükellefiyeti nedir? Vergi mükellefiyeti nedir?

Vergi mükellefiyeti nedir? KYK burs başvurusunda vergi mükellefiyeti nedir? gibi soruların yanıtları tüm KYK burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları heyecanla bekleniyordu. Haftalardır beklenen KYK burs/kredi başvuruları başladı. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

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Haftalardır heyecanla beklenen KYK burs/kredi başvuruları başladı. Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler Vergi mükellefiyeti nedir? KYK burs başvurusunda vergi mükellefiyeti nedir? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek olan başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecekler. KYK burs başvurularına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar.. 
 

BAŞVURUDA BULUNMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 
VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR? 
Vergi mükellefi, kimin vergilendirileceğinin kişi unsurudur. Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan bilgilere göre üzerine vergi borcu yüklenen gerçek ve tüzel kişiler, vergi mükellefi anlamına gelmektedir. 
 

 
KYK BURS BAŞVURUSUNDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR? 
KYK burs başvurularında karşımıza çıkan vergi mükellefiyeti demek adına kayıtlı işyeri demek yani vergi levhası ruhsatı olan bir mekan sahibi olması anlamına geliyor. Babanızın Vergi Mükellefiyeti: (Vergi Mükellefiyeti Yok, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi, Basit Usulde Vergi Mükellefi) olarak seçeneklendiriliyor. Bu seçeneklerden birini seçerek işlem tamamlanabiliyor. Aileden biri esnaf değilse ticaretle uğraşmıyorsa mükellef bilgileri kısmı boş bırakılıyor. 
 
 

 
 
 
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtildi. 
 

 
E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
 
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
 

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