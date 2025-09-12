İSTANBUL 28°C / 21°C
  Vergi raporlarından menfaat sağlayan çete çökertildi! Başmüfettiş ve mali müşavirlere rüşvet kelepçesi
Güncel

Vergi raporlarından menfaat sağlayan çete çökertildi! Başmüfettiş ve mali müşavirlere rüşvet kelepçesi

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, vergi müfettişlerinin ceza yazma tehdidiyle mükelleflerden yüksek miktarlarda para istediğini tespit etti.

AA12 Eylül 2025 Cuma 12:52 - Güncelleme:
Vergi raporlarından menfaat sağlayan çete çökertildi! Başmüfettiş ve mali müşavirlere rüşvet kelepçesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

