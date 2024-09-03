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''Vergi yüzsüzleri''nin açıklanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de

Kamuoyunda 'vergi yüzsüzleri' olarak bilinen, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer alacağı listeler, vergi dairelerinde ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde açıklanacak.

AA3 Eylül 2024 Salı 09:32 - Güncelleme:
''Vergi yüzsüzleri''nin açıklanmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de
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Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlığa verilen yetki kapsamında, her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanacak. Listelerde, 31 Aralık 2023 itibarıyla vadesi geldiği halde 30 Eylül 2024 itibarıyla vergisini ödememiş olan mükellefler ile borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan mükelleflerden, tarhiyatları 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 arasında kesinleşenlere yer verilecek.

Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 15-31 Ekim'de, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım'da söz konusu listeler açıklanacak.

Belediye Kanununu kapsamında takas ve mahsuba ilişkin başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyelerden ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerden vadesi 31 Aralık 2004 ve öncesine rastlayanlar ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam edenler, açıklama kapsamına alınmayacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi yönünden (gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar açısından KDV yönünden) mükellefiyet kaydı bulunan ve ilan edilen mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin gerek bu yerlerdeki gerekse ülke genelindeki diğer vergi dairelerine olan kesinleşmiş vergi ve cezaları ile borçlarının açıklama kapsamına alınmaması uygun görüldü.

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