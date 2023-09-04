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Vergide yapay zekâ dönemi! Gelir İdaresi Başkanlığı GİBİ'yi kullanıma sundu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapay zeka ile çalışan dijital vergi asistanı GİBİ'yi vatandaşların kullanımına sundu.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Vergide yapay zekâ dönemi! Gelir İdaresi Başkanlığı GİBİ'yi kullanıma sundu
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AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, GİB kamuda yapay zeka kullanımına örnek olacak bir uygulamayı hayata geçirdi.

Dijital vergi asistanı olan GİBİ uygulaması, 7 gün 24 saat esasında çalışan yeni nesil bir iletişim kanalı olarak Başkanlığın "http://gib.gov.tr" internet sayfasından mükelleflerin hizmetine açıldı.

Yapay zeka destekli makine öğrenmesi ile çalışan dijital vergi asistanı GİBİ'ye mevzuatla ilgili genel nitelikteki sorular sorulabiliyor.

Diyalog esaslı uygulamayla, gerek dönemsel vergi yükümlülüklerine gerekse yeni mevzuat gelişmelerine dair bilgiler kullanıcılara en kısa sürede ve ilk elden ulaştırılıyor.

GİBİ, motorlu taşıtlar vergisi, konut vergisi, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ya da cep telefonu IMEI işlemleri gibi vatandaşların günlük hayatına dair birçok konudaki sorulara yanıt veriyor. Bu kapsamda GİBİ'ye, "araba vergisi", "araç pulu", gibi genel ifadeler yazmak yeterli oluyor. Uygulama, vatandaşın bilgi edinmek istediği konuyu algılayarak, anında bilgilendirmede bulunuyor.

GİBİ, mükellefiyet yazısı talebi, damga vergisi beyanı, haciz sorgulama, Kovid-19 tedbirlerine uyulmaması nedeniyle tahsil edilen idari para cezalarının iadesi, araç kasko değerleri, veraset işlemleri, haksız fiyat artışı ihbarı, trafik para cezası işlemleri, borç durum yazısı gibi çok sayıda konudaki soruları da yanıtlıyor.

- DETAYLI SORULAR DA YANIT BULUYOR

Uygulama, daha detaylı vergi konularında da hizmet sağlıyor. Örneğin, 150 metrekare altındaki veya üstündeki bir konutun satışında KDV oranının yüzde kaç olacağı veya ikinci el bir taşıtın galeriden ya da kullanıcıdan alımında ne kadarlık KDV oranı uygulanacağı gibi detaylı sorulara da yanıt veriyor.

GİBİ uygulaması, gelen sorular ve mevzuat düzenlemelerine göre de düzenli olarak güncellenecek. Uygulamada yanıt verilemeyen bir soru olması halinde, yanıtı birkaç gün içinde sisteme yüklenebilecek, mevzuat düzenlemeleri de aynı gün GİBİ'de yer alacak.

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