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Güncel

Vergisiz telefon hakkında heyecanlandıran açıklama: Tarih verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası üniversite öğrencileri için planlanan ücretsiz internet ve vergisiz cep telefonu desteğiyle ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, 'Nihai çalışmalara göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.' dedi.

5 Eylül 2023 Salı 20:23 - Güncelleme:
Vergisiz telefon hakkında heyecanlandıran açıklama: Tarih verildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Beştepe'de gerçekleşen ve 4 saat süren toplantı sonrası Erdoğan kritik konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Öğrencilere vergisiz telefon vaadine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Nihai çalışmalara göre inşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız.

VERGİSİZ TELEFON HANGİ MARKALARDA GEÇERLİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve seçim beyannamesinde yer verilen, üniversite öğrencilerine bir defa geçerli olmak üzere vergisiz bilgisayar ve telefon satışıyla ilgili düzenlemede sona gelindi.

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları, marka ve modelleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Öğrenciye vergisiz telefon düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte hangi markalarda geçerli olacağı belli olacak.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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