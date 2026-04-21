İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9014
  • EURO
    52,8814
  • ALTIN
    6909.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Veri sızıntısı'' dezenformasyonu... Siber saldırı iddialarına yalanlama
''Veri sızıntısı'' dezenformasyonu... Siber saldırı iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı' yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

21 Nisan 2026 Salı 12:21
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "PTT'nin siber saldırıya uğradığı ve veri sızıntısı yaşandığı" yönünde iddialar yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, "Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) sistemlerinde iddia edildiği gibi herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik açığı tespit edilmemiştir." denildi.

Kurumun bilgi sistemlerinin hem ulusal hem de uluslararası siber güvenlik standartları ve protokolleri doğrultusunda 7/24 esasıyla korunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin gizliliği, en modern teknolojik altyapılarla ve tam bir titizlikle muhafaza edilmektedir. Kamuoyunda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili resmi açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

Artvin'de sisli havada hatalı sollama kazası! Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.