İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9953
  • EURO
    48,896
  • ALTIN
    5369.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Verilen konut sözleri tutuldu! Bakan Kurum'dan İzmir depremi mesajı
Güncel

Verilen konut sözleri tutuldu! Bakan Kurum'dan İzmir depremi mesajı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 İzmir depreminde hayatını kaybedenleri anarak, deprem sonrası yapılan konutlarla verilen sözlerin tutulduğunu vurguladı. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı. Bakan Kurum, 'Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk' dedi.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Verilen konut sözleri tutuldu! Bakan Kurum'dan İzmir depremi mesajı
ABONE OL

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2020 yılında meydana gelen İzmir depremine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyen Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin senesinde sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaptı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Bakan Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"1 YIL GEÇMEDEN İLK KONUTLAR TESLİM EDİLDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin hemen ardından yaraların sarılması için harekete geçti. TOKİ, fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa etti. Depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların teslimi başladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.