İBB tarafından 1 Ocak 2023'te ön arıtmayken biyolojik arıtmaya dönüştürülen tesiste, atık suların arıtılması işleminde çevreye kötü koku yayılıyor.

İstanbul Boğazı'na yakın Sarıyer Baltalimanı'ndaki tesisten yayılan kötü koku nedeniyle camlarını açamayan ve balkonlarını kullanamayan bölge sakinleri, yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyor.

Baltalimanı Mahallesi Muhtarı Ali Haydar Aslan, İSKİ Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 2023 yılında faaliyete geçirildiğini ve bu tarihten sonra insanların kapının önüne çıkamadığını söyledi.

Aslan, kötü kokunun çevreye rahatsızlık verdiğini belirterek, "Akşam saat 08.00'den sabah 06.00'ya kadar camlarımızı açamıyoruz, kapılarda oturamıyoruz. Şimdi yaz geldi, koku daha da arttı. Fakat bu kokunun dışında inanılmaz sivrisinek de oluyor. İlaçlama yapılıyor ama yetersiz." dedi.

Mahalleli olarak yapılırken de bu tesisi istemediklerini söyleyen Aslan, tesisin çevredeki altı mahallenin göbeğine yapılmasının hata olduğunu dile getirdi.

Aslan, şöyle devam etti:

"Geçen günkü röportajda İSKİ Müdürü zannedersem, ona soruyorlar, bu tesisin, bu kokunun ne olacağını, maalesef şunu konuşuyor. Burada bu mahallenin kaldırılmasını ima ediyor. Burada milyonlarca insan oturuyor. Bir tesis yüzünden bu kadar insanı nereye taşıyacaksın, nereye kaldıracaksın. İSKİ'nin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. Bu tesiste, 6 tane üstü açık havuz var. Bu havuzların üstünü kapatacağını Ekrem İmamoğlu açılışta söz verdi, 'Altı ay içerisinde kapanacak' dedi. Maalesef bu tesisteki havuzların üzerleri kapanmadı, bu havuzlar sürekli karıştırıldığı için sürekli koku yayıyor. Yakma sistemine geçtiler burada. Yakma sistemine geçince koku azalır dediler fakat daha da çoğaldı. Burada insanlar gerçekten canından bezdiler. Bir an önce bunu önlemeleri gerekiyor."

Aslan, araçların bölgeden geçerken içindekilerin burnunu kapattığını dile getirdi.

Arıtma tesisinin karşısına Baltalimanı Yaşam Vadisi yapıldığını aktaran Aslan, "İnsanlar şimdi sabah gelip burada spor yapacaklar. İnsanlar bu parkta gelip oturup dinlenemiyorlar. Bu masrafın yapılmasına yazık günah. Sen bu masrafı yapıyorsan bu kokuya da bir önlem alman lazım. İstanbul'un göbeğinde böyle tesis mi olur Allah aşkına." şeklinde konuştu.

"BU KOKU YÜZÜNDEN PARKTA OTURAMIYORUZ"

Bölge sakinlerinden Bahar Ergün, yıllardır bu bölgede oturduğunu, havaların ısınmasıyla kötü kokunun arttığını ve pencereleri açamadıklarını söyledi.

Bütün mahallenin kokudan rahatsız olduğunu ve bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydeden Ergün, "Sesimizi nereye duyuracağımızı bilmiyoruz işin açıkçası. Parkımız var, biz bu koku yüzünden parkta oturamıyoruz. Nasıl olur, nasıl çözüm bulunur hiçbir şekilde bilmiyorum ama duyan yetkililere rica ediyorum. Bu parkı yapmak da çözüm değil. Bence gelin bir saat oturun, kokunun sizi de nasıl rahatsız ettiğini bir görün ve sonra neler yapılacağına karar verin." dedi.

Ergün, evlerde pencerelerin gece açılıp yatılması durumunda sabah kokuyla uyandıklarını belirterek, bölgede dolaşırken arıtma tesisine yaklaştıkça kokunun daha da arttığını dile getirdi.

Muhasebecilik yaptığını ve eskiden tesisin yanındaki yerde çalıştığını anlatan Ergün, "Şu anda çalışmıyorum, iş yerim kapandı, işveren sabahleyin iğrenç bir kokuyla kapıyı açıyor, gelen müşteriler var ve rahatsız oluyorlar. Bu yüzden kapatmak zorunda kaldık biz. Oturduğumuz binada tadilat yapıp, bu koku yüzünden bütün masrafları gözden çıkarıp ofisi değiştiren insanlar var. Koku dediğiniz şey öyle küçümsenecek bir şey olmuyor inanın." ifadelerini kullandı.

"BİZ BURADAN TESİSİN KALKMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede oturan Figen Yılmaz, bu tesis yapıldığından beri kötü koku olduğunu, sonrasında bir baca çalışmasıyla kokunun azaldığını ama yine de ara ara koku yayıldığını belirtti.

Balkona çıkamadıklarını ve camları açamadıklarını dile getiren Yılmaz, mahalle sakinlerinden de bu konuda şikayetler olduğunu söyledi.

Yılmaz, rüzgar esmediği zaman kokunun fazla olduğunu kaydederek, "Aslında biz buradan tesisin kalkmasını da istiyoruz. Şehir içinde bu tesis olmaz. Sıkıntı. Yerleşim yerinin ortasında tesis yapılmış, böyle olmaz." dedi.

Bölge sakini Ersin Kara tesisin yaklaşık 600 metre yukarısında oturmasına rağmen evine kadar inanılmaz derecede kötü koku geldiğini ifade ederek, "Ben yatarken o koku yatak odasına kadar gelebiliyor. Gece üç, dört gibi o kokudan dolayı uyandığımı biliyorum. Aşırı derecede rahatsız edici bir koku var." diye konuştu.

Emirgan Mahallesi'nde oturan emekli Akif Beyazyol, arıtma tesisi kurulduktan sonra etrafa kötü kokular geldiğini ve bu durumdan rahatsız olduğunu kaydetti.

Arıtma tesisinden günün farklı zamanlarında ağır kokular geldiğini ifade eden Mehmet Tanverdi, kokunun giderilmesi gerektiğini söyledi.

İşçi Müslüm Öztürk ise tesisten gelen kokuların Reşitpaşa Mahallesi'ne kadar yayıldığını belirterek, kokunun özellikle akşamları daha çok geldiğini ve havaların ısınmasıyla da arttığını aktardı.

Gencer Ağca da yoğun kokudan rahatsız olduğunu ifade ederek, tesisin karşısında yaşam vadisinde kokudan dolayı piknik ve spor yapılamadığını belirtti.