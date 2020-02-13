13 Şubat 2020 Perşembe20:05 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 20:07

Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin 17-25 Aralık sonrası terör örgütü FETÖ'yle olan bağlantısı hep çok konuşuldu. Yasa dışı ses kayıtlarını Meclis'te dinletmesinden, kapanan yayın organları ve kuruluşlar için CHP'li vekillerin eylemine kadar birçok konuda beraber hareket bu durumu ve FETÖ'nün siyasi ayağını konunun uzmanları yorumladı.

Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran:

Kılıçdaroğlu FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan ve AK Parti diyerek süreci sabote etmek istiyor. FETÖ’nün terör örgütü olarak devlet tarafından ilan edildiği tarih ne? Ocak 2014. Deniz Baykal bu yapı henüz terör örgütü ilan edilmemişken bu yapıyı ‘F tipi’ olarak tanımlamıştı. Kılıçdaroğlu 7 Ocak MİT kumpası öncesinde FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban ve ekibini ağırladı. Sonrasında CHP 37 yıl sonra ABD ziyareti gerçekleştirdi ve yine Faruk Taban’la görüştü. FETÖ’nün yasadışı ses kayıtlarını Kılıçdaroğlu Meclis’te dinletti. Bu FETÖ’ye verilmiş en büyük destekti. Süleyman Şah türbesinin ses kaydı mahalli seçimlerden önce servis edildi. Ne diyordu Kılıçdaroğlu Samanyolu Televizyonu’nda “ Ben bu ses kaydını biliyordum.” Kılıçdaroğlu neden hedef saptırıyor? Bülent Ecevit’in irtibatı var mıydı? Bir sivil hareket görünümündeyken evet. Bülent Ecevit, Nuh Mete Yüksel Gülen grubu hakkında soruşturma başlattığı zaman Ecevit, Gülen’i arayarak ‘Böyle bir şey yok. Lütfen tedavinizi aksatmayınız’ dediği biliniyor.

VESAYETÇİ YAPI VE FETÖ BERABER HAREKETE GEÇTİ

Gülen, Ecevit’in desteğiyle ABD’ye gittikten sonra Nuh Mete Yüksel’in kaseti çıktı ve dönemin HSYK’sı Yüksel’i görevden aldı ve dava beraatla sonuçlandı. CHP’nin Genel Sekreteri Kasım Gülek de ABD’ye gitmesine izin veren kişidir. FETÖ terör örgütü ilan edildikten sonra Kılıçdaroğlu ve partisi terör örgütüne açıktan destek verdiler. Şimdi İlker Başbuğ’un açıklamasından sonra vesayetçi yapı ve FETÖ ortak hareket etmeye başladı. Bu dönemde Başbuğ üzerinden Erdoğan hedef alınmaya çalışılmıştır.

Sabah Gazetesi Yazarı Ferhat Ünlü

FETÖ gibi örgütlerle mücadele devletlerin siyasi kanatlarıyla olur. Devletin başı siyasal irade bir karar verir. Tabii bu karar devletin ve milletin menfaatine uygundur. Bu yapıyla mücadele hep bir şekilde tehir edildi. Legal görünümlü illegal yapıydı. Dış bağlantıları kuvvetliydi. Dönemsel durumlarda bir güç unsuru olarak görülüyordu. Ama 7 Şubat 2012 MİT Müsteşarının tutuklanmak istenmesi, 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle devletin sistemini çökertmek istemesinin ardından 2014 OCAK MGK’sında alınan kararla bu yapı terör örgütü olarak ilan edildi. Şimdi bu alınan karara hangi siyasi partiler katılmamışsa demek ki, bunlar FETÖ’yle mücadelenin karşısında yer almıştır. Bunun bir miladı belirlenmeli. Bu örgütle öyle ya da böyle geçmişten bu yana tüm partilerin bir bağlantısı oldu. Bu tarihten itibaren bu örgütle iltisak halinde olanları belirlemek gerekir.

"MUHALEFETİN SİYASİ HIRSI FETÖ'YE YANAŞTIRDI"

Maalesef muhalefet partisi 17-25 Aralık’tan sonra bu konuda gereken performansı göstermedi. İktidar partisi içinde de bu örgütle bağlantısı olanlar vardı. Onlar da uzaklaştırıldı. 15 Temmuz’dan sonra milletin şöyle bir beklentisi vardı: Bu örgütün siyasi boyutuyla mücadele edilmeli. 15 Temmuz’dan bu yana örgütle mücadelede en sorunlu alan burası. Bu sorun uykuya yatıyor. Sonra sorun olduğu için yine ortaya çıkıyor. Bakın bu mesele yeni bir şey değil. Sayın Bahçeli’nin açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Muhalefetin ‘Ben bu örgütten yararlanırım’ tavrından uzaklaşması lazım. 7 Ağustos iyi bir fırsattı yakalanamadı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde muhalefetin Erdoğan karşıtı cephenin siyasi hırsları neticesinde bu örgüte fırsat açıyor. Bu fırsat alanlarını sıfırlayarak, örgütün önemli isimleri kaçmış, başka hiçbir partiye sızmasına izin vermeden bu tartışmanın en uygun zemine çekilmesi lazım. 15 Temmuz olmasa FETÖ’yle bu kadar etkin mücadele edilemezdi. Şu bir gerçek siyasi ayak ihmal edildi FETÖ’yle mücadelede. Bu konuda biraz da eleştirel bakılmalı. Her şey fırsattır. Siyasi partiler birbirileriyle mücadele ederler. Ama ulusal güvenlik meselesinde ortak tavır gösterilmeli. Devlet bir yapıyı örgüt olarak ilan ederse bundan daha geri dönüşü yoktur. 1984’te PKK’yı terör örgütü ilan etti devlet. Şimdiye kadar ne değişti? Terör örgütü olarak kaldı. FETÖ için de aynı şey geçerli. O yüzden bu örgüte mensup olanlar hiçbir zaman ‘Benim’ diyemeyecek. Hiçbir siyasi parti de ‘Bunlar benim yanımda’ diyemeyecek. O yüzden herkes bu örgütten uzak durmalı. Bu örgütü ancak CIA kullanır. Bu örgütü kimse de akrabalar bazında da kayırmasın. Biliyorsunuz Bülent Arınç’ın damadı meselesi. Milat bellidir. 17-25 Aralık sonrası Ocak MGK’sında alınan karardır.

Kaynak: Haber7