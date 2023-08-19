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Veterinerler şiddeti protesto için iş bırakıyor

Veteriner hekimler 21 Ağustos'ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacak.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 17:55 - Güncelleme:
Veterinerler şiddeti protesto için iş bırakıyor
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Veteriner Hekimler 21 Ağustos'ta ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor. Veterinerler, son günlerde hem veteriner hekimlere hem de toplumun her kesiminde şiddetin arttığına dikkat çekecek.

Veteriner hekimlerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"21 Ağustos Pazartesi için programımızla ilgili detayları sizlere iletmek isteriz.

Kliniklerimiz 21 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca kapalı olacaktır, tedavisi devam eden ve acil müdahale gerektiren (trafik kazası, yaralanma, zehirlenme, güç doğum, yüksekten düşme gibi.) vakalar hariç müdahale edilmeyecek. Acil durumlarda telefonla ulaşan hastalar için klinlerimiz yine kapısı kapalı olarak hizmet verecek vaka sonrasınde klinik tekrar kapalı hale geçecek şekilde bir yol izlenmesi belirlenmiştir.

Sahada çalışan Büyükbaş, Küçükbaş, At ve Kanatlı Veteriner Hekimliği yapan meslektaşlarımız içinde aynı şekilde acil vakalara müdahale edilip diğer hastalara müdahale edilmemesi, kliniklerin gün boyu kapalı tutulması gerekmektedir.

Kamu, belediye ve özel sektörde kritik noktalar hariç çalışan meslektaşlarımız izin alabiliyorsa izin almaları, eğer izin alamıyorlarsa çalıştıkları kurumlarda Pazartesi günü Beyaz önlükleri ve kollarına bağladıkları bir siyah kurdele ile çalışmaları ve günlük rutin işleyişlerini yavaşlatmalarını mesleğimiz adına talep etmekteyiz."

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