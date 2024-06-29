İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Veterinerlerden yangına 'can dostu' desteği: Hekimlerimiz her zaman hazırlar
Güncel

Veterinerlerden yangına 'can dostu' desteği: Hekimlerimiz her zaman hazırlar

İzmir'in Selçuk ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, anlamlı çağrıda bulunan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin; 'Yangından zarar görebilecek canlarımıza destek için veteriner hekimlerimiz her zaman hazırlar' dedi.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Veterinerlerden yangına 'can dostu' desteği: Hekimlerimiz her zaman hazırlar
ABONE OL

Selçuk'un Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.00 sıralarında henüz bilinmeyen çıkan ve rüzgarın etkisi ile Kuşadası'ndaki ormanlık alana da sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin anlamlı bir çağrıda bulundu. Yangından zarar gören hayvanların tedavilerinin gerçekleştirilmesi için veteriner hekimlerin hazır olduğunu vurgulayan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, yaptığı paylaşımda "Kuşadası - Selçuk arasında bulunan Arvalya Bölgesinde devam eden orman yangınını yakından takip ediyoruz. Yangından zarar görebilecek canlarımıza destek için Veteriner Hekimlerimiz her zaman hazırlar. 0532 657 46 32 no'lu telefondan odamız ile iletişime geçebilirsiniz. Yangının en kısa sürede söndürülebilmesini temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

  • yangın söndürme
  • hayvan desteği
  • veteriner hekimler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.