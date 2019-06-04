Veterinerlere zorunlu  ‘kısırlaştırma’ kotası

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, öncelikle acil eylem planı gerektiğini belirterek bunun ilk adımının da ‘sokak hayvanlarının kısırlaştırılması’ olduğunu vurguladı. Yel, “Her yıl 500 bin sokak hayvanı ürüyor. 200 bini kısırlaştırılıyor” diyerek sorunun büyüklüğüne dikkati çekti. Yel, öncelikle kısırlaştırmanın bir sorun olarak görülmesi gerektiğini belirterek ödenek eksikliklerinin giderilmesinin yanı sıra bütün yükün belediyelere yıkılamayacağını söyledi. Yel, “Özel klinikteki veterinerleri devreye sokmamız ve onlara her ay kota getirmemiz gerekiyor” dedi.

KISIRLAŞTIRILMAYAN 300 BİN

Öncelikli konunun, hayvan popülasyonunun sınırlandırılması olduğuna işaret eden Komisyon Başkanı Yel, “Kısırlaştırma konusunda var olan sorunlar var. 500 bin civarında her yıl üreyen sokak hayvanını tespit ediyoruz, ama bunun 200 bin civarındakini ancak kısırlaştırılabiliyor. Diğer 300 bininin de derhal bu kısırlaştırma işlemine girebilmesi için ödeneklerde bir yetersizlik varsa ödeneklerin artırılması” derken, öncelikli olarak, bu işin bir sorun olarak “sorun hanesi”ne yazılması gerektiğine dikkat çekti.

ŞOK TEDBİRLER ALINMALI

Bazı belediyeler bu konuları ya önemsemediklerinden, ya duyarlı olmadıklarından eksik kaldıklarını belirten Mustafa Yel, “Bunun, biran evvel, hemen, anında çözülmesi gereken bir sorun olduğunu hatırlatıyoruz. Siz eğer eksik kalan 300 bin hayvanı kısırlaştırmazsanız bu size ileride daha büyük sayıda karşınıza geliyor. O bakımdan aslında 2 yıl içinde alınabilecek şok tedbirlerle bu işin üstesinden gelmek mümkün” dedi.

VETERİNERLER DE KATILMALI

Sadece belediyelerle bu işin çözülemeyebileceğini kaydeden Yel, “Çok sayıda özel kliniklerde olan veteriner hekimler var. Veteriner hekimler birliği ile de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Başta gönüllülük esası olmak üzere belki bir kısım ödenek de ayrılabilir mi tam bilmiyorum. Bu konuda bizim özel klinikteki veterinerleri devreye sokmamız ve onlara her ay kota getirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Yel, kısırlaştırmanın önemine vurgu yaparken, “Bir Acil Eylem Planı hazırlanmalı. Acil eylem planı içinde de ilk madde bu kısırlaştırma konusu olmalı” dedi.