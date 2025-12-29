İSTANBUL 7°C / 4°C
29 Aralık 2025 Pazartesi
Güncel

Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 18:55
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş'ın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ateş ve Çağlı tutuklama, Karataş ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik Ateş ve Çağlı'nın tutuklanmasına, Karataş hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan ve kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 28 Aralık'ta İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş, sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve iş insanı Mustafa Karataş gözaltına alınmıştı.

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

