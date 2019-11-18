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VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı

VGM burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi sonuçları açıklanırken, ortaöğretim (lise) ve yükseköğretim (üniversite) için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine “Ortaöğrenim Bursu', üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu' veriyor. VGM burs başvuru sonuçları resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. İşte tüm merak edilenler..

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VGM burs sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler tarafından merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından burs ve kredi sonuçları açıklandı. Şimdi ise gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Ortaöğretim (lise) ve yükseköğretim (üniversite) için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı sonuçlar büyük bir heyecanla bekleniyor. VGM burs sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı. VGM burs sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 
 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

 

 
VGM BURS BAŞVURUSU 2019-2020 NASIL YAPILIR? 
2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden alınacaktır.
 
Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
 
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
 

VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir. 
 
BURSLAR NE ZAMAN ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ödenir. Burs kazanan öğrencilere tamamlamaları gereken belgeler, hesap numarası açtırma ve diğer işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimiz tarafından bilgi verilecektir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.
 
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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