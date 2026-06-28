Vicdan yürüyüşü devam ediyor! Erzurum'da Gazze için tek yürek oldular

Lalapaşa Camii önünde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli pankartlarla Yakutiye Medresesi önüne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

"BİR ÜMMET CEPHESİNE DÖNÜŞTÜ"

Yürüyüş kapsamında grup adına açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Ceviz, yürüyüşlerin ilk olarak hekimlerle başladığını ve zamanla daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

Ceviz, "Hekimlerle başlayan bu yürüyüşümüz dalga dalga büyüdü, sağlık çalışanı olmayan ama aynı derdi, aynı imanı taşıyan gönüllü dostlarımızla kocaman bir aileye, bir ümmet cephesine dönüştü elhamdülillah. Kardeşlerim, birileri bize hala Gazze'den size ne diyor? Birileri ateşkes oldu diye bu soykırımı unutturmaya, bizi rehavete sürüklemeye çalışıyor. Herkes duysun ki ve bilsin ki bu dava haklı ile haksızın, siyah ile beyazın savaşıdır. Zulüm karşısında sessizlik, tarafsızlık değil, zulmü bizzat desteklemektir. Herkesi ama herkesi ilgilendiren bir meseledir bu" ifadelerini kullandı.

"BOYKOTA, DUAYA VE YARDIMA DEVAM ETMELİYİZ"

Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirten Ceviz, müslümanların boykot, dua ve yardım faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğini ifade ederek, "Ey insan, eğer Müslümansan, canı hayâsızca katledilen, namusu çiğnenen senin öz din kardeşindir. Müslümanlar olarak vaktimizi dünyalık işlerle zayi edemeyiz. Ömür boyu bir adım geri atmadan boykota, duaya ve maddi yardıma devam etmeliyiz. Bu katliamı çokça hatırlayıp hayatımızı onurlu bir duruşla şekillendirmeliyiz. Çocuklarımıza yaşananları öğretip yeni nesli bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Filistin'in işgal edildiğini, İsrail'in bir terör devleti olduğunu anlatmalıyız onlara" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, dua ederek programı sonlandırdı.