Güncel

Vicdanlar ayaktaydı! Konya'da 75 bin kişi Gazze için yürüdü

Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürüyüşe 75 bin vicdan sahibinin katıldığını açıkladı.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 01:22 - Güncelleme:
Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirip pankartlar açarak Mevlana Meydanı'na kadar yürüdü. Mevlana Caddesi boyunca yankılanan bomba ve çığlık sesleri, ses efektleriyle Gazze'deki savaş atmosferini yürüyüşe katılan vatandaşlara hissettirdi.

Etkinlikte bölgede tüm ışıklar kapatılarak yalnızca kırmızı ışık yakıldı. Kırmızı ışık, Gazze'de akan kanı ve yaşanan acıyı simgeledi. Sessizlik içinde dua eden vatandaşlar, Filistin halkı için barış ve adalet temennisinde bulundu.

Programda Konya İl Müftüsü Ali Öge, Gazzeliler başta olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanlar için dua etti.

Programın sonunda, Mevlana Meydanı'nda 7 dakikalık sessiz oturma eylemi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2 yıldır İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme Konya olarak güçlü bir ses verdiklerini belirterek, "Çağrımıza cevap veren, meydanları dolduran tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Gazze'deki kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz ve Rabb'imden mübarek bir fetih nasip etmesi için dua ediyoruz. Konya ilk günden itibaren Gazze karşı duruşunu göstermiş Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi." diye konuştu.

Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanması temenni eden Altay, "İsrail'in zulmünü buradan bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yürüyüşe 75 bin vicdan sahibinin katıldığını açıkladı.

