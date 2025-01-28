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  • Vicdanları sızlatan olay! Oğlu ''bakamam'' dedi, devlet sahip çıktı
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Vicdanları sızlatan olay! Oğlu ''bakamam'' dedi, devlet sahip çıktı

Çorum'da oğlunun annesine 'bakamam' dediği olay vicdanları sızlattı. Devletin sahip çıktı yaşlı kadın jandarma ekiplerine huzurevine yerleştirildi

AA28 Ocak 2025 Salı 16:52 - Güncelleme:
Vicdanları sızlatan olay! Oğlu ''bakamam'' dedi, devlet sahip çıktı
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Çorum'da yakınlarının ilgilenmek istemediği 90 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince huzurevine yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Konaklı köyünde yaşayan 90 yaşındaki Asiye B'nin darbedildiği ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekiplerce yapılan incelemede, darp ihbarının asılsız olduğu anlaşıldı.

Aynı köyde yaşayan oğlunun ilgilenmediği ve sağlık durumunun bozuk olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanan kadın, oğlunun "bakamayacağını" söylemesi üzerine taburcu işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince kentteki bir huzurevine yerleştirildi.

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