İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,999
  • EURO
    48,7926
  • ALTIN
    5497.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vicdanları sızlatan olay... Şehit babasına hakaret eden pişkin rahat durmadı ''Şuradan da çek''
Güncel

Vicdanları sızlatan olay... Şehit babasına hakaret eden pişkin rahat durmadı ''Şuradan da çek''

Sivas'ta özel halk otobüsü sürücüsü, yasal hakkını kullanarak otobüse ücretsiz binen şehit babasına 'dilenci' diye hararet edip darbetmeye kalkmıştı. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sebebiyle gözaltına alınan şoför, adliyeye sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Şuradan da çekin' diyerek pişkinlik yaptı.

IHA24 Ekim 2025 Cuma 11:09 - Güncelleme:
Vicdanları sızlatan olay... Şehit babasına hakaret eden pişkin rahat durmadı ''Şuradan da çek''
ABONE OL

Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü Murat B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı.

Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalktı.

Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği harekete geçti. Sürücü görevinden alınarak, otobüse 3 ay hak mahrumiyeti verildi.

PİŞKİNLİKTE SINIR TANIMADI

Şehit babası Kaya Turan Kıraç, geçtiğimiz gün Sivas Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine şoför, savcının talimatıyla dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat B., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yaptı.

Kaya Turan Kıraç'ın oğlu Piyade Er Ali Kıraç, 2009 yılında Kandıra Piyade Komutanlığı'nda askeri vazifesini yerine getirirken şehit olmuştu.

  • şehit babası
  • sivas
  • otobüs şoförü

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.