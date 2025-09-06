Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nun önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.

Katılımcılar, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Burada Filistin Destek Platformu adına basın açıklaması yapan İsmail İleri, 44 farklı ülkeden katılımcının Küresel Sumud Filosu'nu oluşturduğunu söyledi.

Filonun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu dile getiren İleri, ablukayı denizden delme girişimlerinin aynı zamanda stratejik ve tarihsel bir önemde olduğunu, direniş ve umudun sembolleri haline geldiğini kaydetti.

İleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde anarak, "Bugün bu filoyu korumak, sadece Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanını korumaktır. İsrail'in saldırılarına karşı Global Sumud Filosu'nu korumak, bütün hükümetlerin ve uluslararası kurumların görevidir. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırıları ve ablukası karşısındaki etkisizliği artık kabul edilemezdir. Eğer İsrail'in saldırılarının önü alınmazsa çöken Gazze değil, uluslararası hukuk ve küresel düzen olacaktır." diye konuştu.

Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini vurgulayan İleri, uluslararası toplumu ve tüm hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırdı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze'ye doğru her gemi yola çıktığında İsrail'in kırmızı alarm verdiğini belirtti.

Yıldırım, "Bu sefer yeryüzünden o kadar çok insan gemilere bindi ve o kadar çok gemiler alındı ki artık bu ablukanın kalkma kararlılığını bütün insanlık gösteriyor. 'Bizler Müslümanlar olarak bu işin neresindeyiz?' sorusuna ancak şu cevabı veririz: Biz, tam ortasındayız çünkü Türkiye'den yardımlar toplandı ve bu gemiler satın alındı." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

MARDİN

Mardin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.

Platformun Danışma Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Mardin İl Başkanı Bülent Tekin, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını geride bıraktığını söyledi.

Gazze'de açıkça soykırım yaşanırken sivil halkın abluka ile açlığa mahkum edildiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"İnsanlar savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecektir. Filo, sadece insani yardım değil tüm insanlığın umudunu, kararlılığını ve vicdanını da taşıyacaktır."

Daha sonra katılımcılar Filistinliler için dua etti.

BİLECİK

Bilecik'te Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Çakmak, soykırım suçunun açıkça ve dünyanın gözünün içine baka baka işlendiğini, sivil halka yönelik ablukayla Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini vurguladı.

Filistin'de uluslararası hukuk açısından tüm suçların işlendiğini bildiren Çakmak, "Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu görüyor ve ortak iradeyi değerli buluyoruz. Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz ancak Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çakmak, Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır. Acil insani yardım amaçlı olarak karadan ve havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için ilgili birimlerin hızla görevlendirilmesi gerekmektedir. Bildirideki Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısını çokça önemsiyoruz. Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil, bütün insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır."

SAKARYA

Sakarya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dua edildi.

Programda konuşan Anadolu İlim İrfan Kültür Derneği Başkanı Erol Demir, Sakarya'dan dünyaya seslendiklerini söyledi.

Yıllardır kendilerine medeniyet, insan, kadın ve hakkı diye ders vermeye çalışanların aslında hiçbir medeniyetinin olmadığının ortaya çıktığını savunan Demir, "Yeryüzündeki 2 milyar Müslüman adına bir damla su Gazze'ye sokamadığımız için, bir dilim ekmek sokamadığımız için boynumuz büküktür. Bunun mahcubiyetini yaşıyoruz." diye konuştu.

Abdurrahman Genco da Gazze'deki açlık ve siyonist kuşatmanın İslam ümmeti başta olmak üzere tüm dünyanın utanç kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığına değinen Genco, "Gazze'de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail imha savaşı sonucunda 18 binden fazla öğrenci şehit oldu, tüm eğitim kurumlarının yıkılması sonrası 4 bin 500 üniversite öğrencisi üniversitelerine kayıt yaptıramadı." ifadesini kullandı.

Genco, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle yapılan teşebbüslerde bugünlerde Marc to Gaza ve Sumud filolarıyla yeni bir aşamaya geçildiğini, 44 ülkeden yüzlerce aktivist, 80'i aşkın gemi ve yelkenlinin katılımıyla Küresel Sumud Filosu'nun yola çıktığını aktararak, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan filoyu kutladıklarını ve selamladıklarını söyledi.

BATMAN

Batman'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi tarafından dernek binasında basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasını okuyan Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi Başkanı Mehmet Latif Kaya, Gazze'de aylardır İsrail'in barbarca saldırılar yaptığını söyledi.

Bu saldırıların insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirten Kaya, bu saldırılarda kadın, çocuk, yaşlı ve masum sivillerin canice katledildiğini anlattı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve sivillerin üzerine bombalar yağmakta. Bir halkın yok edilmesi üzerine kurulu bu vahşeti lanetliyoruz. Batman İHH olarak buradan yüksek sesle ilan ediyoruz, bu sadece Filistin'in meselesi değildir. Bu insanlığın onur sınavıdır. Gazze'de dökülen her damla kan, Kudüs'te, İstanbul'da, Mekke'de, Medine'de, Bosna'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında vicdanı olan herkese dokunmaktadır. Sessiz kalmak, bu katliama ortak olmaktır. Bugün zalime karşı en büyük direnişlerden biri Sumud Filosu'dur. Sumud, sabır, sebat, direniş ve onurlu bir dik duruştur. Filistin halkının yanına insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak ve dünyaya zulmü haykırmak için yola çıkan bu filoya sahip çıkmak insanlığın namusunu korumaktır. Biz bütün imkanlarımızla, gönlümüzle ve dualarımızla Filistin'in yanındayız. Sumud Filosu'na desteğimizi bir kez daha yineliyoruz. Bütün vicdan sahibi insanları bu kutlu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz."

KAYSERİ

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Cami önünde toplanarak Sumud Filosu'na destek verdi.

