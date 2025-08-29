İSTANBUL 30°C / 20°C
29 Ağustos 2025 Cuma
  • Vicdansız anne için hesap vakti: 3 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmiş
Güncel

Vicdansız anne için hesap vakti: 3 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmiş

İstanbul'da 3 yaşındaki çocuğuna çamaşır suyu içirip ölümüne neden olduğu belirtilen anneye, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 16:17
Vicdansız anne için hesap vakti: 3 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmiş
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'in, 14 Kasım 2024'te vefat ettiği, ölümün şüpheli görülmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen anne Dilek Çiçek, çocuğun Yılmaz E. ile evlilik dışı ilişkilerinden olduğunu, Yılmaz E'nin çocuğu kabul etmemesi üzerine babalık davası açtığını ve 2022 yılında çocuğun babası olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Babasının çocuğun yanında hiç kalmadığını iddia eden sanık Çiçek, oğluyla birlikte bir süre Kırıkkale'de bulunan annesinin ve kardeşinin yanında kaldığını, daha sonra İstanbul'da ablasının yanında kalmaya başladığını, bu süreçte yaşadığı bunalımdan dolayı meyve suyuna ve çorbaya çamaşır suyu karıştırıp çocuğuna içirdiğini anlattı.

Oğluna çamaşır suyu karışımını içirdikten sonra Yılmaz E. ile buluşup Sultangazi'de pikniğe gittiklerini ve parkta oynadıkları sırada oğlunun fenalaşıp kusmaya başladığını aktaran Çiçek, çocuğun yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat ettiğini belirtti.

Çiçek, korktuğu için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini sakladığını ve ablasına iftira attığını ancak çok pişman olduğunu söyledi.

Çocuğun babası ise ifadesinde, kendisine açılan babalık davası üzerine çocuğu olduğunu öğrendiğini, bebeği yanına almak istediğinde annesinin bunu kabul etmediği öne sürdü.

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen iddianamede, suçunu açıkça itiraf eden anne Dilek Çiçek'in, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

