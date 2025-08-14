İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Vicdansız anne tutuklandı! Bir aylık bebeğin zıbınında kan izleri...

Zonguldak'ta 30 günlük bebeğini darbeden anne tutuklandı. Polis ekipleri, vicdansız annenin evinde yaptığı aramada bebeğin kanlı zıbını ile kurusıkı bir tabanca da ele geçirdi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 14:23
Vicdansız anne tutuklandı! Bir aylık bebeğin zıbınında kan izleri...
Zonguldak'ta henüz 30 günlük bebeğini darbeden anne, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vücudunda kırıklar tespit edilen bebek, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay Zonguldak'ta yaşandı. G.S. isimli kadın, yaklaşık 1 ay önce doğum yaptı. Henüz kundakta olan bebek; ağlama şikayetleri üzerine hastaneye götürüldü. Hastanede muayenesi yapılan bebeğin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Söz konusu kırıkların darbe bağlı olduğu belirlenince polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.S.'yi gözaltına aldı. 10 Ağustos günü Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen G.S., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis ekipleri, G.S.'nin evinde yaptığı aramada bebeğin kanlı zıbını ile kurusıkı bir tabanca da ele geçirdi.

Popüler Haberler
