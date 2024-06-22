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Vicdansız baba ile 2 suç ortağı gözaltında! Bebeği cami avlusuna bıraktılar

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde, bir bebeği cami önüne bırakan iki şüpheli ve 17 yaşındaki baba polis ekipleri tarafından yakalandı.

DHA22 Haziran 2024 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Vicdansız baba ile 2 suç ortağı gözaltında! Bebeği cami avlusuna bıraktılar
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Cebeci Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, bir cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek hastaneye kaldırıldı.

YALAN BEYANDA BULUNDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı.

Bebeğin babası R.Ö.'nün (17) amcasının oğlu İ.Ö.'yü arayarak bebeği teslim ettiği belirlendi. Bebeğin annesi G.D. (17), tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve bebeğin babası R.Ö. gözaltına alındı. İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye sevk edildi.

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