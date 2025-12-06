İSTANBUL 20°C / 12°C
  • Vicdansız kocanın işkencesi kamerada! Defalarca tekmeledi
Güncel

Vicdansız kocanın işkencesi kamerada! Defalarca tekmeledi

Afyonkarahisar'da bir şahsın şiddet uyguladığı için evinden ayrılarak kardeşinin yanına sığınan karısına tekme, yumruk ve sopayla şiddet uyguladığı anlar saniye saniye güvenli kameralarına yansırken, vicdansız kocanın yerde yatan karısının kafasına tekme attığı anlar ise görenlerin içini sızlattı.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 12:38
Vicdansız kocanın işkencesi kamerada! Defalarca tekmeledi
Korkuç olay, geçtiğimiz kasım ayında Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'ne bağlı Koçerli Köyü'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik kamerası görüntülerinin yeni ortaya çıktığı olayda, iddiaya göre G.K., isimli şahsın karısı C.K., geçimsizlik ve şiddet nedeniyle evini terk ederek aynı köyde yaşayan kardeşinin evine sığındı.

Bunu öfkelenen G.K., karısının kaldığı kız kardeşinin evine gitti. Bir süre karısıyla tartışan G.K., ardından karısını tartaklamaya başladı. Bunun üzerine karısı C.K., elinde bulunan kovadaki suyu G.K.'nın üzerine dökerek kurtulmaya çalıştı.

Daha çok öfkelenen G.K., eline geçirdiği sopayla karısına vurmaya başladı. C.K., aldığı sopa darbelerinin ardından çığlık çığlığa kalıp bağırarak yardım istedi. Yere düşen C.K., bu defa taş alarak kendini korumak istedi ancak öfkesi dinmeyen G.K., karısının elinden taşı alıp sopayla tekrar darp etmeye devam etti.

Yaşanan arbede de yere düşen C.K.'yı bu defa G.K., tekmelemeye devam etti. Bu esnada G.K.'nın "hadi karakola git" diyerek karısına bağırması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafları gözaltına aldıkları ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

