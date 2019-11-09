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Vicdansızlar! Yeni doğmuş bebeği sokağa bırakmışlar

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaldırım kenarına terk edilmiş bebek bulundu.

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Meydan Çarşısı'nda bir dükkanın önünde kaldırım kenarına bırakılmış bebeği fark eden esnaf, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yeni doğduğu değerlendirilen bebeği, kontrollerin ardından Hatay Devlet Hastanesine götürdü.

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