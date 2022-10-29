Vicdansızlar! Zabıtadan yaşlı adama dayak

Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, sokakta sebze satışı yapan Turan Yıldız'la (60) önce tartıştı, sonra dövdü. Yaşlı adama tokat atıp yere düşüren zabıta, o anları cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlara da tepki gösterdi.

Olay sosyal medyaya yansıyınca zabıta görevden uzaklaştırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada 'münferit bir olay' yorumu yapıldı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, yaşadıklarına isyan eden Yıldız, "Benim tek geçim kaynağım seyyar tezgahım. Sokak sokak gezip, sebze-meyve satıyorum. Zabıta tartışma çıkarıp sonra bana tokat attı. Yerdeyken bile saldırdı" dedi.