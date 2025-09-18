Adana'nın Ceyhan ilçesinde CHP'li belediye bir skandala imza attı. Annesi Emine Işık (71) ile 3 tekerlekli mopedin (motosiklet) kasasında gezintiye çıkan yüzde 92 bedensel engelli Seçil Ergin'i (50) 'parke taşlar zarar görüyor' gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından parka alınmadı.

Engelli kadının kardeşi Nilsun Öztürk'ün şikayet için gittiği savcılıkta tesadüfen bir savcının belediyeyi araması sonucu sorun çözüldü. Sabah'ın haberine göre, ancak Nilsun Öztürk, artık o parka kardeşinin gitmek istemediğini belirterek, "savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittim. O sırada bir savcı durumumuzu duydu ve belediyeye talimat verdi. Ablamın aracını talimat üzerine alacaklarını belirttiler. Biz oraya mutlu olmaya gidiyorduk, ancak istenmediğimiz yerde durmak istemiyoruz. Ablam oraya gittiğinde cıvıl cıvıl oluyordu. Ama artık gitmek istemiyor" dedi. İlk zamanlar biz bu parklara giriyorduk ama sonrasında parke zedelenir diyerek başka yerlere gitmemizi istediler. Biz onlara tamam dedik. Ancak en sonunda tümden bizi çıkarttılar ve yasak olduğunu söylediler. Belediyeye gittik, müracaat ettik ama bize hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdum ama orası da Ceyhan Belediyesi ilgileniyor diyerek yardımcı olmadı. En son savcılığa suç duyurusunda bulunmaya gittim. O sırada bir savcı durumumuzu duydu ve belediyeye talimat verdi. Ablamın aracını talimat üzerine alacaklarını belirttiler. Biz oraya mutlu olmaya gidiyorduk, ancak istenmediğimiz yerde durmak istemiyoruz. Bu 2 parkta ablamın da hakkı var. Ablam hakkını helal etmiyor" dedi.