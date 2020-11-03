İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,531
  • EURO
    9,9867
  • ALTIN
    521.267
  • BIST100
    1130.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vicdansızlık! Tekerlekli sandalyenin şarj aletini çaldılar
Güncel

Vicdansızlık! Tekerlekli sandalyenin şarj aletini çaldılar

Eskişehir'de doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Şerife Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı. Şimşek'in müracaatı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

AA03 Kasım 2020 Salı 16:06 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 16:06
ABONE OL

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda çiğ köfte dükkanı işleten 35 yaşındaki Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj ekipmanı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Şimşek'in müracaatı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Engelli Şimşek, gazetecilere, iş yerinden kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada hırsızlığın yaşandığını söyledi.

Tekerlekli sandalyesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şimşek, "Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım. Engelli aracım olmadığı taktirde evime gidip gelmek benim için çok zor olacak. Beni bu şekilde mağdur edenlere diyecek söz bulamıyorum." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.