Villa bahçesinde bulundu! 250 yıllık olduğu değerlendiriliyor

Merkeze bağlı Gövem köyünde bir villanın bahçesinde 2 tarihi sütunun olduğu ihbarı üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Villanın bahçesinde bulunan tarihi sütunlar ekiplerce iş makinesi ve traktör yardımıyla alınarak köy meydanına getirildi.

Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından sütunlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne götürülecek.

Sütunların bir süre önce yapılan yol çalışması sırasında ortaya çıktığı, buradan alınarak villanın bahçesine bırakıldığı öğrenildi.