Büyükçekmece'de boş bir villanın bahçesine gömülü olarak bulunan erkek cesedinin aylardır aranan Afganistan uyruklu Nametullah S. isimli şahsa ait olduğu ortaya çıktı. Cebrail K., Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.'nın alacak verecek meselesi yüzünden Afganistan uyruklu Nametullah S.'yi evinde darp ederek öldürdüğü ardından villanın bahçesine gömdüğü öğrenildi.

Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde polis ekipleri, dün bir süredir aranan yabancı uyruklu şahsa ait cesedi inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olarak bulmuştu. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili Afganistan uyruklu Nametullah S.'nin alacak verecek meselesi yüzünden amca Cebrail K.'ile birlikte yeğenleri olan Muhammed Yavuz K., ve Nejat K.' tarafından evinde darp edilerek öldürüldüğü ve ardından boş villanın bahçesine gömüldüğü öğrenildi.

EKİPLER NAMETULLAH S.'YE DAİR İZLERE SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLERDEN ULAŞTI

Sosyal medyada bir süre önce paylaşıldığı öğrenilen görüntülerde Nametullah S.,'nin amca ve yeğenleri tarafından bir araca zorla bindirildiği anlar yer almıştı. Nametullah S.'nin kaçırıldığı anların görüntülerini tesadüfen izleyen amcası Mola Morat, Afganistan Başkonsolosluğu aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi.

AMCA CEBRAİL K. SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olay tarihinden itibaren kayıp olduğu tespit edilen 'Nametullah S.'nin bulunmasına yönelik yapılan HTS analizi, sokak çalışmaları ve araştırmalar neticesinde şahsın, Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde Cebrail K.'ya ait olduğu değerlendirilen villaların bulunduğu inşaat alanına gömülmüş olabileceği değerlendirildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Cebrail K.'nın özel izinle savcıya verdiği ifadesinde kendi villasının olduğu alanın içerisine Afganistanlı Nametullah S.'yi darp ederek öldürdükten sonra yeğenleri Muhammed Yavuz K. ve Nejat K. ile birlikte gömdüğünü itiraf etti. Aynı zamanda cesedi bulunan şahsın aylardır arandığı ortaya çıktı.

CESEDİ YERİNİ KÖPEKLER TESPİT ETTİ, OPERATÖR ÇIKARDI

Cebrail K.'nın suçunu itiraf etmesinin ardından yaklaşık 2 aydır aranan Nametullah S.'nin cesedinin çıkarılması için villaların olduğu alana iş makinesi çağrıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ait hassas burunlu kadavra köpeklerinden Melon ve Zeyna'nın cesedin yerini tespit etmesinin ardından alan kazılmaya başlandı. Yapılan kazı çalışmaları neticesinde 4 metre derinlikte ise kayıp olarak aranan adamın cansız bedenine ulaşıldı.